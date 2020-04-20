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Изоляция с семьей: Нур Феттахоглу с головой погрузилась в заботу о дочери

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» гуляет с дочерью только по придомовому участку, избегая мест с большим скоплением людей.

Изоляция с семьей: Нур Феттахоглу с головой погрузилась в заботу о дочери
Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин (Фото: Instagram.com/eclipsnf)

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век», как и ее звездные коллеги, придерживает всех правил самоизоляции. Незапланированные каникулы 39-летняя Нур Феттахоглу (Махидевран султан) проводит вместе с дочерью.

В своем микроблоге партнерша Халита Эргенча поделилась свежим «карантинным» снимком, на котором она была запечатлена в компании Элисы Гюзин. Время от времени знаменитость выходит на свежий воздух, но в условиях изоляции Нур старается не покидать территорию придомового участка. Таким образом актриса ограничила всякие контакты с внешним миром. Даже в такое непростое время Феттахоглу старается поддерживать позитивный настрой. И в этом актрисе из сериала «Великолепный век» помогает ее четырехлетняя дочка.

На свежем снимке Нур была запечатлена во дворе их дома. Знаменитость удобно расположилась на кресле-качалке, посадив наследницу к себе на колени. Автору снимка удалось поймать момент, когда актриса смеялась над очередной шалостью маленькой Элисы Гюзин. Судя по последним фото в микроблоге Феттахоглу, все свободное время она проводит исключительно с дочкой, с головой погрузившись в материнство.

Партнерша Халита Эргенча крайне редко публикует снимки с мужем — бизнесменом Левентом Везироглу. Незадолго до беременности актриса расставалась с избранником. Около полугода они жили отдельно. Однако в итоге Нур все-таки вернулась к возлюбленному и родила от него дочь. С тех пор супруги неразлучны.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, правил самоизоляции придерживается и Пелин Карахан (Михримах султан). Еще в марте актриса отметила день рождения младшего сына Джана Эюпа. При этом знаменитость решила ограничиться семейной вечеринкой, не став приглашать на праздник гостей.

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