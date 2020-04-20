«Сутки я рыдала»: Брухунова полтора года скрывала грустные подробности из личной жизни

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, полтора года скрывала грустные подробности из личной жизни. Лишь недавно девушка решилась рассказать людям эту историю, поскольку до сих пор переживает из-за произошедшего. Татьяна поведала, что некоторое время назад смогла исполнить свою большую мечту — у нее появилась собака. К появлению нового члена семьи Брухунова готовилась тщательно: долго выбирала имя, а когда увидела фото, поняла — именно эта девочка будет жить у нее. Каков же был шок, когда после первой же совместной ночи Брухунова начала задыхаться.

«Утром следующего дня я сдала кровь. Ответ был жутким: аллергия. Иными словами мой организм категорически взбунтовался против собаки. Сказать, что я была в шоке — не сказать ничего. У многих моих друзей в доме живут собаки», — припомнила она.

Брухуновой пришлось вернуть своего нового друга туда, где она его взяла.

«Сутки я рыдала. Еще месяц плакала… каждый день. Собаку в тот же день мы вернули в питомник. Как же я корю себя за безответственность. Что позволила себе беспечно взять живое существо в дом и не удосужилась даже подумать, а уживемся ли мы вместе!» — отметила она.

Татьяна разъяснила: сейчас она согласилась рассказать об этом, потому что надеется, что ее опыт поможет кому-то избежать похожей ошибки.