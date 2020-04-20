«Да, это был хайп»: выдуманный «сын» Николая Цискаридзе решил извиниться

Эта загадочная история началась в 2019 году, когда артист балета Николай Цискаридзе внезапно выяснил, что у него есть «сын», которому уже 20 лет. Как это обычно и бывает, информацию эту звезде сообщили представители СМИ.

Молодой человек по имени Тимур Акперов довольно убедительно рассказывал историю о несчастном детстве и настаивал на экспертизе ДНК. Чтобы поток внимания со стороны журналистов не ослабевал, парень напрягался изо всех сил. В последующие месяцы, согласно рассказам Тимура, в его жизни происходило многое.

Сначала его избивал Стас Барецкий, после врачи нашли у него рак, а в конце несчастное дитя решило уехать в Азербайджан, к дяде и тете. Позже все это оказалось выдумкой и Тимур поделился правдой с журналистами портала Teleprogramma.pro.

По словам Акперова, его подставили, причем сделала это загадочная журналистка, подруга Гогена Солнцева.

«Гоген не знал, что у меня есть родной папа, а потому передал прессе эту лживую новость — он хотел порадовать Цискаридзе, чтобы у него был такой уже готовый, воспитанный, ухоженный сын, как я. А дальше мне пришлось сыграть свою актерскую роль в интернете. Да, это был хайп, но хочу сказать всем только одно: я не хотел никому навредить!» — поделился очередной порцией «правды» молодой человек.

А вот стоит ли верить мальчику, который уже непонятно в какой раз кричит «Волки!» — решать только вам.

В итоге Тимур заявил, что его подставили и попросил прощения у Николая Цискаридзе, а также у всех, кого он обманул.