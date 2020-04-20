«Здорово, что расстались»: Собчак и Виторган публично выяснили отношения на фоне коронавируса

Бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак публично выяснили отношения на фоне коронавируса. Несмотря на то что актер и телеведущая развелись в июне 2019 года, они продолжают общаться приватно ради общего сына Платона, а иногда и публично. Неоднократно было замечено, как Виторган комментирует очередной пост бывшей в Instagram.

На этот раз поводом для споров стал коронавирус. Собчак рассказала, что сдала анализ, который подтвердил, что она не заражена, а также выдвинула конспирологическую теорию, согласно которой случайно может оказаться, что коронавируса не существует.

«Жду данные по уровню смертности 19-го и 20-го года. Интересно, кого все кинутся обвинять в экономическом крахе, если глобально этот показатель не изменится?» — задалась вопросом она.

Виторган тут же воспользовался моментом и уличил Ксению в том, что она распаляет людские массы.

«Не превращайся, пожалуйста, в Тину Канделаки. А вдруг весь мир обманули? Масштаб этой аферы, мне кажется, очень захватывающим для гимнастики ума», — парировала она.

Тут же в комментариях некоторые фолловеры поспешили отметить: судя по всему, между Виторганом и Собчак до сих пор что-то есть, ведь они до сих пор не могут спокойно реагировать на присутствие друг друга в одном медиапространстве. Другие остались недовольны тем, что Максим «лезет» к Ксении с глупыми вопросами. «Как же здорово, что вы расстались с Виторганом, у вас даже взгляды разные», — высказались они.