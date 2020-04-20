«Сделала тест на коронавирус и фотошоп»: Собчак напугала подписчиков новой фотографией

Телеведущая Ксения Собчак выложила новый пост в свой официальный аккаунт в Instagram. На этот раз звезда решила пошутить над главной бедой современного мира — коронавирусом. Собчак показала фотографию, на которой к ее лбу приклеен тест на выявление CoViD-19 с положительным результатом. Однако звезда тут же успокоила своих поклонников, назвав результат лишь работой в фотошопе.

«Сделала тест на коронавирус и фотошоп. Коронавируса нет. Антител тоже. А фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди!» — заявила Ксения.

Также телеведущая отметила, что не особо доверяет результатам статистики и единственные данные, которые она ждет, — это уровень смертности населения в 2020 году. Собчак хочет сравнить цифры с подобными данными от 2019 года и надеется доказать, что показатели практически не изменились, а вот падение экономики уже ощущается довольно серьезно.

Напомним, согласно официальным данным на 20 апреля, в России выявлен 47212 случай заболевания коронавирусом нового типа. За последние сутки подтверждены 4268 случаев в 76 регионах нашей страны.