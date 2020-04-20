«Надежда Георгиевна в больнице»: Бабкина продолжает сражение с пневмонией

Артистке стало значительно лучше, но о выписке из больницы говорить пока рано.

Певица Надежда Бабкина продолжает свое лечение от пневмонии. Еще в начале апреля стало известно о том, что народная артистка РСФСР была госпитализирована диагнозом: обширная двусторонняя пневмония. Однако, несмотря на подозрения на коронавирус, тесты дали отрицательные результаты, и это, безусловно, хотя бы один позитивный момент. Для успешного процесса лечения артистку ввели в кому, из которой она успешно вышла уже 14 апреля. В данный момент врачи оценивают состояние своей пациентки как стабильное.

Как сообщает РИА «Новости», по сведениям на 20 апреля Надежда Бабкина продолжает свое лечение в больнице, об этом сообщил исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин.

«Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», — объяснил текущую ситуацию представитель певицы.

Также стало известно, что будет дальше с передачей «Модный приговор». Ответ оказался прост: выпуски будут выходить по расписанию, у первого канала есть достаточный запас уже отснятых серий, чтобы дождаться полного выздоровления Надежды Бабкиной.