Краснова призналась, как месяц на карантине изменил их отношения с Пресняковым

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова откровенно рассказала, как изменились их отношения с супругом во время самоизоляции. Вместе с музыкантом девушка вот уже месяц коротает время на бывшей даче Примадонны. За время карантина Алена вместе с Натальей Подольской успела навести в саду порядок, перебрать старые архивы фото и показать себя без макияжа.

В понедельник, 20 апреля, Алена призналась – постоянное нахождение в замкнутом пространстве значительно укрепило их отношения с Никитой. Если раньше Пресняков часто находился в разъездах и в студии, то сейчас супруг постоянно находится под боком, что провоцирует между молодыми людьми особую нежность.

«Вечерами мы с Никитой устраиваем себе романтические посиделки на закате солнца с вином и фруктами, вспоминаем приятные и забавные моменты о нас, обнимаемся и говорим друг другу приятные слова…Только сейчас я понимаю, насколько важны тактильные ощущения в нашей жизни. Обнять, провести рукой по щеке или смахнуть ресничку, чтобы загадать желание…» — поделилась она соображениями.

Краснова отметила – сейчас у людей, которые вечно куда-то спешат, появилась уникальная возможность насладиться тишиной и покоем.

«Я просыпаюсь под пение птиц, завтракаю под утренними лучами солнышка, занимаюсь йогой на свежем воздухе. Мы все всегда куда-то бежим и торопимся, а сейчас есть прекрасная возможность остановиться и прикоснуться к природе, к любимым людям рядом с вами и насладиться моментом», — резюмировала она.