«Она очень искренняя и скромная»: фигуристка Родионова о феномене популярности Загитовой

Бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Родионова объяснила, почему олимпийская чемпионка Алина Загитова так популярна среди болельщиков и фанатов. По словам спортсменки, Загитова выиграла игры, а к таким людям всегда повышенное внимание со всех сторон.

Впрочем, как сказала Родионова, у Загитовой есть и другие качества, которые привлекают к ней поклонников. Людям нравятся сложные и очень красивые ледовые номера Загитовой. Также фигуристка считает, что чемпионка и ее подруга нереальная красотка, которая является украшением любых соревнований и шоу, в которых она выступает.

«Залог успеха Алины еще и в том, что она очень искренняя и скромная. Она в своей жизни не играет чужую роль. Это подкупает». Елена Родионова

Кроме того, Родионову привлекает то, что Загитова начисто лишена в отличие от некоторых других фигуристок звездной болезни. Она никогда не будет нахваливать себя и считать выше других. Это, как она отметила, очень важный фактор, чтобы быть народной любимицей, сообщает «Спорт-Экспресс».