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Соколов из «Уральских пельменей» показал свою казахскую красавицу-жену и трех детей от нее

Сыну юмориста Ивану исполнилось пять лет.

Соколов из «Уральских пельменей» показал свою казахскую красавицу-жену и трех детей от нее
Соколов представил свою красавицу-жену/https://www.instagram.com/dk_sokolove/

Шоумен и один из лидеров команды «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов в Instagram разместил снимок со своей казахской красавицей-женой и тремя детьми от нее. Он тепло поздравил с днем рождения своего сына Ивана. Мальчику исполнилось пять лет.

«Будь здоров, сынок! Мы рядом!»

Дмитрий Соколов

Отметим, что Дмитрий Соколов и гражданка Казахстана Ксения Ли, которая выступала ранее в команде КВН «Ирина Михайловна», сыграли свадьбу в 2011 году. До этого они встречались на протяжении пяти лет. В октябре 2012 года супруга подарила шоумену дочь Марию, Иван родился в 2015 году. Наконец, почти три года назад, в мае 2017 года, на свет в семье появилась дочка София. Они безумно счастливы вместе.

Интересно, что всего у Дмитрия Соколова пятеро детей. В первом браке на свет появились сын Александр и дочь Анна. С первой супругой Натальей шоумен познакомился в студенческом отряде. К сожалению, они не сумели создать крепкую семью.

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Дмитрий СоколовКазахстанКсения ЛиНовости googleшоу "Уральские пельмени"
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