«Очень любимая»: Сергей Шнуров поделился редким кадром полуобнаженной супруги

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился с подписчиками редким откровенным снимком полуобнаженной супруги. Ранее 47-летний исполнитель всячески скрывал четвертую пассию Ольгу Абрамову от посторонних глаз: девушка появлялась в Instagram Сергея очень редко, а лицо ее он всячески прикрывал либо рукой, либо с помощью черных очков. Новым же пикантным кадром Шнуров решил похвалиться.

Так, в кадре одетая в черное платье без бретель Ольга делает селфи где-то в общественном учреждении. Акцент в наряде сделан на оголенные плечи – еще немного, и все могли бы увидеть грудь. В Сети предположили, что подобным образом Сергей наконец-то решил похвастаться, насколько красивую девушку он себе «урвал». «Очень она у него любимая», «Какая все же красотка», «Гюльчатай наконец-то открыла прекрасное личико», — поделились соображениями они.

Отметим, что Ольга является четвертой супругой Шнурова. Отношения с Абрамовой являются самыми приватными среди всех прожитых Сергеем. Иногда Сергей и Ольга появляются вместе на светских вечерах, но практически никогда музыкант не обсуждает личную жизнь публично. Лишь недавно в эфире телеканала НТВ Шнуров объяснил, что не выводит Ольгу в свет, потому что она и сама не очень хочет публичности.