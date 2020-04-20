Папин помощник: жена Газманова поделилась снимком юного сына Филиппа

Супруга певца Олега Газманова Марина Муравьева в Instagram поделилась фотографией, на которой можно увидеть ее сына Филиппа и мужа. Кадр был сделан в начале двухтысячных годов. На фотографии еще совсем юный Филипп. Он родился в 1997 году. Вместе с отцом они сажают деревья.

«Нашла фотографии, когда давно сажали деревья в Серебряном Бору! Филиппка совсем маленький, отцу помогает. Теперь на этом месте лес до небес, и Филипп до небес вырос! Нас не будет, а лес останется! Два дерева, спасенных мною от бобра, останутся!» Марина Муравьева-Газманова

Отметим, что Марина Газманова также разместила снимок, каким сейчас стал Филипп. У него просто прекрасная фигура. Молодой человек активно занимается спортом.

Напомним, что Филипп — неродной сын Олега Газманова. Ребенка в свое время он усыновил. Его отцом является Вячеслав Мавроди, племянник создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди. В свое время Филипп выступал в группе «Непоседы». Сейчас он учится в Великобритании в одном из престижных вузов.