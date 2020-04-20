СМИ: 32-летняя дочь Ларисы Удовиченко беременна от итальянца

32-летняя дочь актрисы Ларисы Удовиченко ждет ребенка от итальянца. В интервью 64-летняя знаменитость неоднократно признавалась – Маша для нее – свет в окошке. Когда девушка решила пойти по стопам матери и выбрала актерское поприще, Удовиченко этому не препятствовала. Позже Мария передумала становиться актрисой и улетела в Италию, где обучалась на режиссера монтажа. Там она и познакомилась с музыкантом, играющим на контрабасе Франческо Криусколи. Практически сразу Маша познакомила знаменитую мать с женихом, а в 2016 году пара сыграла свадьбу.

Недавно же стало известно – Маша ждет ребенка от итальянца. Долгое время пара мечтала о пополнении в семье, но забеременеть у наследницы Удовиченко не получалось. Веселил супругов норвежский лесной кот по кличке Лиш – для питомца Маша и Франческо специально создали страничку в Instagram.

По данным «Экспресс-газеты», сейчас девушка находится примерно на третьем месяце. Информация о возможном пополнении стала известна благодаря друзьям семьи. Сама Удовиченко и ее дочь сей факт пока не подтвердили.