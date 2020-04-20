«Как можно выиграть?»: Кастерова показала, как Малкин учит трехлетнего сына бить яйца

Телеведущая Анна Кастерова показала подписчикам, как она и ее супруг – хоккеист «Питтсбург Пингвинз» отметили Пасху. Праздник в честь Воскресения Иисуса журналистка и спортсмен встретили в кругу семьи – Кастерова накрыла для своих любимых мужчин — супруга и сына — традиционный стол с куличами, яйцами и салатом оливье. Присутствовали и бутерброды с черной икрой, на что обратили внимание некоторые комментирующие.

На уютном семейном кадре, который Анна обнародовала на личной странице в Instagram, царит идиллия: всегда очаровательная телеведущая появилась перед объективом фотоаппарата в романтичном кружевном пеньюаре с цветочками в русском стиле. Малкин и сын предпочли для себя уютную футболку и рубашку.

Показала также Кастерова и то, как Евгений учит наследника бить яйца. Сначала маленький Никита стучит скорлупой об тарелку, пока не осознает, что отец предлагает ему «сражение».

«Как меня можно выиграть?» — с улыбкой произносит в конце Малкин, рассматривая свое яйцо.

Фолловерам царящая в семье хоккеиста атмосфера пришлась по душе. «Вы прекрасные! С Пасхой вас», «Очень красивая семья», «Анна, вы в домашнем еще краше, чем при параде», «До чего хороши!», «Никитка смел и силен», — подмечают комментирующие.