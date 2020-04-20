«Да неужели?!»: 80-летний Виторган удивил сына своими развлечениями с дочками

80-летний Эммануил Виторган оборудовал на собственной веранде небольшой тренажерный зал. И занялся в период самоизоляции спортом.

Компанию народному артисту составила его супруга Ирина Млодик и дочки Клара и Этель. В тот момент, когда отец и мать старательно тренируются, средняя наследница (у него есть еще старшая Ксения) играет неподалеку, а младшая мирно спит в колясочке.

Видео с «самоизоляционными» тренировками Эммануил Виторган продемонстрировал в Сети. Наряду с восторженными комментаторами неожиданно возник 47-летний сын артиста Максим.