«Да неужели?!»: 80-летний Виторган удивил сына своими развлечениями с дочками

80-летний Эммануил Виторган оборудовал на собственной веранде небольшой тренажерный зал. И занялся в период самоизоляции спортом.
Компанию народному артисту составила его супруга Ирина Млодик и дочки Клара и Этель. В тот момент, когда отец и мать старательно тренируются, средняя наследница (у него есть еще старшая Ксения) играет неподалеку, а младшая мирно спит в колясочке.
Видео с «самоизоляционными» тренировками Эммануил Виторган продемонстрировал в Сети. Наряду с восторженными комментаторами неожиданно возник 47-летний сын артиста Максим.
«Да неужели?! Ура-ура!!» — скептически заметил знаменитый наследник.
«Максюш! Папа каждый день ходит!!!» — ответил Эммануил Гедеонович.