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«Да неужели?!»: 80-летний Виторган удивил сына своими развлечениями с дочками

Вместе с супругой Ириной Млодик актер занялся спортом.

«Да неужели?!»: 80-летний Виторган удивил сына своими развлечениями с дочками
Эммануил Виторган с супругой. Фото: Global look press.

80-летний Эммануил Виторган оборудовал на собственной веранде небольшой тренажерный зал. И занялся в период самоизоляции спортом.

Компанию народному артисту составила его супруга Ирина Млодик и дочки Клара и Этель. В тот момент, когда отец и мать старательно тренируются, средняя наследница (у него есть еще старшая Ксения) играет неподалеку, а младшая мирно спит в колясочке.

Видео с «самоизоляционными» тренировками Эммануил Виторган продемонстрировал в Сети. Наряду с восторженными комментаторами неожиданно возник 47-летний сын артиста Максим.

«Да неужели?! Ура-ура!!» — скептически заметил знаменитый наследник.

«Максюш! Папа каждый день ходит!!!» — ответил Эммануил Гедеонович.

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