Галину Петрову поженили с Гаркалиным после того, как она спасла ему жизнь

Актриса отметила, что она старалась не обращать внимания на эти слухи.

Актриса Галина Петрова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как спасла жизнь актеру Валерию Гаркалину на съемках сериала «Между нами девочками». Отметим, что с 2017 года она, по слухам, якобы в фактическом браке с актером. Однако в те времена они были еще просто друзьями.

«Много было смешного и забавного на съемках. Я спасла один раз жизнь Гаркалину. Мы снимали сцену в Доме культуры. Гаркалин оступился на ступеньке и стал падать вниз. И он ласточкой так полетел. Гаркалин в последний момент смог зацепиться за мой шарф. Так мы избежали страшного падения». Галина Петрова

Именно после этого звезд стали подозревать в бурном романе. Сама она не обращала внимания, что их давно поженили партнеры и коллеги по сцене.

«Для меня это была полная неожиданность. Меня порой спрашивали: «А когда вы успели пожениться?» Я не знаю, почему люди сделали такой вывод», — заметила актриса.