«Держись крепче!»: Иглесиас опубликовал трогательное видео с сыном и дочкой

44-летний музыкант Энрике Иглесиас оказался на редкость хорошим отцом, нежно заботящимся о своих трех отпрысках. Напомним, певец и российская теннисистка Анна Курникова воспитывают двухлетних близнецов Люси и Николаса, а также двухмесячную Машеньку.

Молодой отец помогает своей возлюбленной в уходе за детьми – меняет малышке подгузники, помогает с кормлением. А еще Энрике просто обожает проводить с детьми свой досуг, не меньше их радуясь совместным играм. Недавно он показал своим поклонникам, как веселится с маленькой Машенькой, двигая ее ручками под музыку. Теперь Иглесиас порадовал кадрами со старшими наследниками.

На лужайке возле дома артист поиграл с двойняшками в лошадку, при этом роль парнокопытного исполнил сам отец. Малыши прыгали на строптивое «животное», пытаясь удержаться на его спине. Радости детей не было предела!