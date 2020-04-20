«Она меня не признает»: старшая дочь Федосеевой-Шукшиной отказалась от борьбы за наследство мамы

Старшая дочь актрисы Лидии Федосеевой Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку, которая сейчас живет в Киеве, в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что не будет бороться за наследство матери.
«Я первый раз слышу, что внучка Аня продала свою долю в квартире моей мамы на улице Бочкова. Я к этой квартире не имею никакого отношения. Единственное, что всегда говорю. Я поддерживаю позицию своей сестры Оли, потому что она единственная, кто пытался сохранить семейный очаг».
По словам Анастасии Ворониной-Франсишку, она не является частью семьи Шукшиных, как бы она этого не хотела.
«Все что меня связывает с мамой – она меня родила. Большое спасибо ей за это. Но у нас не было с ней никогда отношений. Человек не хочет меня признавать. Наши встречи с ней я могу пересчитать по пальцам. Но я бы всегда протянула маме руку помощи, если она будет в этом нуждаться», — сказала Анастасия Воронина-Франсишку.