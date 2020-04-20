За неделю Рыбин и Сенчукова потратили 30 тысяч и оказались за чертой бедности

Около недели назад музыканты Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ пожаловались на безденежье из-за эпидемии коронавируса. Артисты прекратили концертную деятельность и остались без заработка. Существенных сбережений у них почему-то тоже не оказалось. На тот момент на счету звездной пары была 31 тыс. рублей.

И вот, по прошествии нескольких дней, артисты фактически остались без средств к существованию.

«Осталась 1000», — сообщила о своем удручающем положении в личном блоге Наталья.

Некоторые подписчики популярной четы предложили скинуться всем миром и поддержать их в это непростое время. Кое-кто пригласил музыкантов в гости «на откорм», а один подписчик сказал, что не прочь купить что-нибудь у звезд.

Однако нашлись и те, кто не понял, как музыканты сумели потратить такую сумму в столь краткий, по их мнению, период.

«Ну вы и шиканули, за неделю бабахнули 30 тысяч», «Многие месяц на такую сумму живут», «Ничего страшного, у меня осталось 350 рублей», «Недавно была 31, транжира», «У кого-то 1000, а у нас рубль целый аж», «Наконец-то такой-же стол, как у меня. У меня на счету 24 рубля», — прокомментировали слова Сенчуковой ее фолловеры.