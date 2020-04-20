Цымбалюк-Романовская попросила Алибасова подарить квартиру Федосеевой-Шукшиной

Как отметила пианистка, это был бы очень красивый жест с его стороны.

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что продюсер группы «На-На» Бари Алибасов должен совершить красивый жест и подарить квартиру своей нынешней супруге актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Как известно, внучка звезды Анна всего за пять миллионов рублей продала свою долю в квартире бабушки на улице Бочкова в Москве. Если об этом узнает актриса, то ее может просто хватить удар.

«Мне очень трудно всегда быть на чьей-то стороне. Идеально, когда люди могут договориться любым способом. Мне кажется, что сейчас эмоциональное состояние Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной не лучшее. Надо подумать о ее здоровье, чтобы она нормально себя чувствовала и не нервничала». Виталина Цымбалюк-Романовская

При этом Виталина Цымбалюк-Романовская призвала вмешаться в ситуацию Бари Алибасова. «Мне кажется было бы очень красиво, если Бари Каримович Алибасов подарил своей супруге квартиру. Она бы могла в ней спокойно жить», — сказала экс-супруга актера Армена Джигарханяна.