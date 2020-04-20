«Какие солнышки!»: Носков поделился редкими домашними кадрами с внучками

64-летний музыкант Николай Носков недавно триумфально вернулся на сцену после перенесенного инсульта.

И хотя его физическая форма восстановилась не до конца (артист двигает только одной рукой и с трудом ходит), его появление на сцене было встречено публикой с восторгом. Почитатели таланта певца и просто обычные граждане искренне радовались, что звезда нашла в себе силы возобновить свою творческую деятельность.

Увы, выполнение планов музыканта на время приостановилось – началась пандемия коронавируса, из-за которой артист ушел на домашнюю самоизоляцию.

К счастью, Николай Носков переживает этот период не один. Вместе с ним его супруга Марина. Артиста также навещает дочь Екатерина и две внучки Мира и Лера. Кадрами тихого семейного празднества Пасхи певец поделился в личном блоге, запечатлевшись с любимыми малышками за домашним столом.

«Мир вашему дому, благополучия в семье и доброго здоровья!» — пожелал он своим подписчиками.

Теплые слова звезды публика восприняла с воодушевлением, ответив артисту тем же.

«Здоровья, радости, вдохновения! Ваши поклонники Вас очень любят и всегда ждут Ваших выступлений!», «Какие солнышки!», «Любви! Радости и Благости вашей семье», «Внучки наше все», — написали люди в комментариях.