«Это вкусно, папа!»: Лиза и Гарри Галкины испекли для родителей праздничный пирог 

Максим Галкин обнародовал домашние кадры с предпраздничными пасхальными хлопотами. Оказывается, в приготовлении куличей и окрашивании яиц деятельное участие приняли дети звездной пары – шестилетние близнецы Лиза и Гарри.

Малыши сами окрасили яйца в разные цвета, а потом еще взяли в руки кисточки и нарисовали на них узоры. Помогал им в этом отец Максим Галкин.

А вот в приготовлении пасхальных куличей детям поспособствовала Алла Пугачева. Малыши сами замешивали тесто и раскладывали его по формочкам.

«Это вкусно, папа!» — заверил Гарри и, не удержавшись от соблазна, лизнул аппетитную каплю замешанной массы.

Напомним, ранее мы писали о том, как семья Галкина и Пугачевой отпраздновала христианский праздник. Дети выучили стихотворение и прочитали его по ролям.