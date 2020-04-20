«Невероятная красавица!»: Боярская поделилась нежным домашним селфи без макияжа

34-летняя актриса Елизавета Боярская взволновала своих подписчиков честным снимком без макияжа. В своем Instagram она опубликовала селфи, сделанное в домашней обстановке.

В простой футболке, без укладки и без грамма краски на лице девушка оказалась не менее очаровательной, чем в сценическом образе.

«Нежнее нежного!», «Какая же Вы прекрасная!», «Боже, невероятная красавица!», «Неподражаемая и светлая», «Сам солнечный свет», — восхитились ее подписчики.

Впрочем, Елизавета опубликовала свой пост вовсе не для того, чтобы похвастаться естественной красотой. Артистка решила призвать своих фолловеров задуматься о себе и своих поступках и попытаться стать добрее друг к другу.

«В эти дни, читая истории самых разных людей, знакомых мне и не знакомых, мне думается о том, что сейчас самое время делать добрые дела. Купить и принести продукты пожилой соседке (если есть такая возможность). Забрать собаку из приюта. Собрать игрушки, передать детям. Написать поздравительные открытки для бабушек и дедушек с наступающим Днем Победы и передать в дом престарелых. Помогать волонтерам. У знакомых малый бизнес? Сделать у них заказ. Отправить 100 рублей в проверенный благотворительный фонд, дезинфицировать в своей парадной перилла и кнопки в лифте. Устроить субботник», — предложила Боярская.

Многие подписчики актрисы поддержали ее инициативу и пообещали стать лучше.