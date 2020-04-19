«У всех из детства есть воспоминания»: Кудрявцева поделилась редкими фото из юности

К своим 48 годам Лера Кудрявцева не только сумела построить успешную карьеру на телевидении, она также обзавелась двумя наследниками. Первенца — сына Жана Ленюка — светская львица родила, когда ей самой был всего 21 год. И только спустя двадцать пять лет, знаменитость решилась на вторую беременность. В августе 2018 года ведущая программы «Секрет на миллион» подарила нынешнему избраннику хоккеисту Игорю Макарову дочку Марию.

В недавнем интервью Тине Канделаки светская львица призналась, что ее муж всегда мечтал о дочери. И Лере удалось исполнить желание своей второй половинки. Вот только о третьем малыше Кудрявцева пока не думает. Телеведущая призналась, что спустя два месяца после рождения Маши, она снова забеременела, но выносить ребенка так и не смогла. Говоря о планах на еще одного малыша, знаменитость напомнила о том, что годы идут, да и здоровье уже не то. Так, артистка заявила, что одно дело хотеть, а совсем другое — мочь.

На домашней изоляции Кудрявцева решила разобрать фотоархивы. Погрузившись в ностальгические воспоминания знаменитость поделилась с верными почитателями редкими снимками, показав себя в юности.

По словам Леры, она до сих пор помнит, как будучи еще маленькой девочкой, встречала маму с работы, зная, что для нее обязательно принесут что-то вкусненькое. Помнит, как папа смотрел хоккей на диване, как цвела сирень за окном, свои шалости и игры в песочнице. Однажды на детской площадке Кудрявцева потеряла мамину золотую цепочку. Также телеведущая припомнила, как отец учил ее играть в шахматы, как они вместе ездили на охоту, морозные зимы и лед на ресницах, а также свои мечты поскорее стать взрослой.