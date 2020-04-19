Манипуляции «токсичного существа»: Хавьер Бардем выступил против Эмбер Херд и коронавируса

Пока весь мир страдает от эпидемии коронавируса многие звезды шоу-бизнеса стараются направить свои силы и накопления на помощь тем, кто не может сам справиться с проблемой. Среди таких меценатов можно отметить звезд Голливуда — Пенелопу Крус и ее супруга Хавьера Бардема. Эта пара по-настоящему заботится о людях. В те моменты, когда врачам Мадрида были позарез нужны средства защиты от коронавируса, именно звезды помогли достать необходимое, сообщает издание «7Дней».

По словам Бардема, поступать иначе просто нельзя. Актер старается менять жизнь окружающих людей к лучшему, насколько это в его силах. А игнорировать проблему просто глупо, ведь она придет ко всем, хотя может к богатым и чуть позже.

Также Хавьер отметил, что уже чуть больше года как он стал веганом. По словам актера, он сделал это не из жалости к животным, а из-за заботы об окружающих. Для примера он вспомнил рыбацкую лодку, которая вынуждена каждый день добывать рыбу отплывая чуть дальше, ведь ценный ресурс все быстрее заканчивается. Так что если все будут чуть более экономными, жизнь в будущем станет только лучше.

Актер также не забывает и о настоящей дружбе, он защищает в суде Джонни Деппа и считает все обвинения Эмбер Херд ложью и манипуляцией, а ее саму называет не иначе как «токсичным существом».