«Страхи пройдут, эпидемия успокоится!»: Анфиса Чехова похвасталась ногами в коротком халате

Анфиса Чехова решила не идти на поводу у толпы и следовать своим путем. Пока ее товарищи по миру российского шоу-бизнеса наполняют Instagram фотографиями яиц и куличей, телеведущая показывает поклонникам себя во всей красе, а заодно пишет стихи. Чехова выложила новую обворожительную фотографию в свой личный аккаунт в Instagram. На фото звезда в новеньком халате ярко-лазурного цвета лежит на подоконнике и игриво поднимает над головой своего французского бульдога. А что касается стихов, Анфиса воскресным утром была максимально плодотворна. Прочесть полную версию творчества звезды можно здесь.

«Страхи пройдут, эпидемия успокоится! Счастье настигнет, догонит, захватит в заложники. Чудо заставит поверить нас в невозможное!» — обещает своим подписчикам красотка.