Снова пьяные футболисты: игроки «Краснодара» курили кальян и выпивали, проигнорировав самоизоляцию

Новый скандал разрастается вокруг очередных футболистов. Игроков «Краснодара» Кайо Панталеао и Вандерсона осуждают за вечеринку, которую те устроили в период самоизоляции. Как сообщает издание Газета.ru, все произошло в ночь на 18 апреля и если бы не прямая трансляция в Instagram, то и проблем у футболистов было бы куда меньше.

В клипе видно, что в квартире Вандерсона находятся несколько человек, среди которых опознали и Кайо Панталеао. Стол уставлен алкогольными напитками, а рядом стоит явно не декоративный кальян. Прямой эфир успели заметить и прокомментировать знаменитости, в том числе и их бывший одноклубник Федор Смолов.

Как пояснили в руководстве «Краснодара», футболисты находятся в отпуске, так что вряд ли им грозит какое-то наказание в будущем.