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Спорт на дому: Криштиану Роналду использовал детей вместо гантелей

Известный футболист продолжил тренировки дома.

Спорт на дому: Криштиану Роналду использовал детей вместо гантелей
Криштиану Роналду. Фото: https://www.instagram.com/cristiano/

Популярный футболист Криштиану Роналду продолжает тренировки дома. У спортсмена своя линия нижнего белья, лицом которой он же и является. Потерять форму для спортсмена — это означает потерять поклонников и работу. Как и все, футболист находится дома на самоизоляции с семьей и продолжает активно тренироваться. На одном изо видео в Instagram видно, как Криштиану качает пресс. Рядом со знаменитым папой бегаю дети, которые явно просят уделить им внимание. Роналду решил совместить тренировки с воспитанием детей и придумал, как развлечь Матео и Эву.

«Дети, позвольте папе сделать его работу», — подписал пост футболист.

Поклонники Роналду сразу отреагировали на забавное видео.

«Лучшие тренеры», «Дети — лучшее, что есть в этом мире», «Криштиану, ты лучший в мире отец», — оценили звезду пользователи сети.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии. Спортсмен неоднократно признавался лучшим футболистом мира.

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