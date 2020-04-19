«Мы не заслуживаем, чтобы о нас думали в последнюю очередь»: звезды поддержали афроамериканцев

По словам ряда известных музыкантов и актеров, власти предпочитают думать о проблемах афроамериканцев в последнюю очередь.

Пока эпидемия коронавируса продолжает захватывать планету, звезды шоу-бизнеса делают все, что в их силах, чтобы хоть как-то облегчить жизнь простых смертных. Так рэп-исполнители Снуп Догг и Шон Комбс в компании с актрисой Америкой Феррерой и композитором Лин-Мануэль Мирандой решили объединить свои усилия и помочь тем, кто оказался под особенным ударом от пандемии.

Как сообщает телеканал CNN, звезды в течение часа рассказывали о проблемах, с которыми сталкиваются афроамериканские общины во время борьбы с болезнью. По словам звезд, о некоторых из нуждающихся власти предпочитают не вспоминать до самого последнего момента.

«Мы не заслуживаем того, о нас всегда думали в последнюю очередь» — заявил во время своего выступления Шон Комбс.

Напомним, судя по заявлениям властей Чикаго, в период с 6 по 12 апреля 72% случаев гибели в результате осложнений от коронавируса произошли среди афроамериканцев.