«Так редко тебя, зайка, вижу на кухне!»: Пригожин похвалил пасхальное трудолюбие Валерии

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил продемонстрировать всем своим подписчикам в Instagram, как проходит его пасхальное утро. Для этого он даже не поленился снять видеоролик, в котором даже заснял свою супругу Валерию за процессом приготовления ленивых вареников на кухне. Также можно заметить несколько огромных букетов с цветами, даже сам Пригожин отметил, что подобный вид напоминает оранжерею.

Дойдя до кухни, продюсер увидел свою супругу, которая решила не ограничиваться яйцами и куличами, и взялась за приготовление более сытной пищи, хотя и мучные сладости тоже были неподалеку. Правда кулич вряд ли был создан руками Валерии, ведь на нем явно заметна фирменная бирка изготовителя.