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«Как красиво!»: Навка показала кадры семейного празднования Пасхи

Фигуристка обратилась к россиянам с теплыми поздравительными словами.

«Как красиво!»: Навка показала кадры семейного празднования Пасхи
Татьяна Навка. Фото: Global look press.

Татьяна Навка обнародовала в Сети кадры семейного празднования Пасхи. Как и многие россияне, спортсменка предпочла провести этот день дома. На выставленном в Instagram фото олимпийская чемпионка запечатлела свою маленькую дочь Надю за накрытым столом.

По случаю торжества девочка примерила воздушное сиреневое платье, украшенное стразами. На стол фигуристка подала куличи самых разных размеров – от мини до гигантских, крашеные куриные яйца и творожную пасху. В качестве украшения звезда выбрала бордовые розы, церковные свечи и сувениры в виде цыплят.

«Со Светлой Пасхой!!! Пусть мир и солнце светят ярче, доброта, войдя в ваш дом, его не покидает, любовь и счастье живут в ваших сердцах! Один добрый поступок вдохновляет на новые!! Будьте чьим-то вдохновением!» — обратилась к своим фолловерам Татьяна Навка.

Поклонники спортсменки с воодушевлением откликнулись на ее теплые слова:

«Как красиво, с праздником Вас!», «С праздником!!!! Мира, добра и здоровья!!», «Божьих благословений Вам, Татьяна, и всем членам Вашей большой семьи», «Христос воскресе! Со светлой Пасхой! Здоровья! Любви! Мира!»

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