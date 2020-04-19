«Храни нас Бог!»: Лариса Гузеева встретила Пасху с необычными куличами

Звезды российского шоу-бизнеса продолжают отмечать Пасху, а Instagram буквально завален позитивными фотографиями. Место уже ставших привычными скандалов и выяснений отношений заняли яркие яйца и куличи, приправленные теплыми словами и пожеланиями добра. Телеведущая Лариса Гузеева решила не изменять всеобщей атмосфере любви и также показала свой праздничный стол в эту светлую дату.

В своем официальном аккаунте в Instagram актриса продемонстрировала, как она встретила Пасху. На столе украшенной скатертью главное место занимает икона, а сразу за ней и лакомства. Творожная пасха с буквами «ХВ», несколько яиц одного цвета и два кулича, выглядящих максимально скромно. Однако при видимой скромности видно, что сделаны угощения вручную и в магазине такое не купишь.