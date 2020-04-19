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Собчак, примерив шляпку с мухомором, поздравила православных с праздником

Светская львица приняла участие в челлендже по виртуальной передаче пасхальных яиц.

Собчак, примерив шляпку с мухомором, поздравила православных с праздником
Ксения Собчак. Фото: Global look press

Ксения Собчак на Пасху решила одарить российскую публику очередной порцией эпатажа. Звезда приняла участие в челлендже по виртуальной передаче пасхальных яиц.

Акцию запустил журналист Илья Красильщик, бесконтактно передавший крашеное яичко писателю Михаилу Зыгарю. Тот, в свою очередь, «отдал» пасхальный символ Собчак. Ну и звезда «Док-Тока» не была бы собой, если бы не превратила эту вполне симпатичную акцию в фарс.

Яйцо от Зыгаря она виртуально приняла в собственной постели, обернувшись в банное полотенце. Но главная фишка заключалась в головном уборе звезды. Экстравагантную шляпку Ксении украшали огромные мухоморы и россыпи ягод, напоминающие волчьи.

«Христос Воскресе», — не моргнув глазом сказала ведущая и передала свое яичко пионеру фитнес-индустрии Ольге Слуцкер.

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