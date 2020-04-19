Усталость и боль: Том Хэнкс подробно описал симптомы при коронавирусе

Совсем недавно актер Том Хэнкс вместе со своей женой Ритой Уилсон выдержал тяжелое испытание. Паре удалось успешно выздороветь после заражения коронавирусной инфекцией. Нельзя сказать, что подобное испытание прошло без последствий, однако супругу в данный момент чувствуют себя хорошо и активно делятся информацией о том, как протекала их болезнь.

Хэнкс дал подробное интервью изданию The National Defense Radio Show, в котором описал свою борьбу с коронавирусом. По словам актера, его жене Рите пришлось куда тяжелее. Женщина временно потеряла чувство вкуса и обоняние, а ее температура тела была гораздо выше, чем у Тома. При этом сам Хэнкс к главным симптомам отнес сильную усталость и боль во всем теле.

Однако даже находясь на лечении, актер старался поддерживать активность и регулярно делал упражнения для растяжки, но как признался Том, ему ни разу не удалось пройти 30-минутное занятия, уже после двенадцатой минуты он полностью выдыхался.