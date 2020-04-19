«Поем и танцуем для вас»: Орбакайте устроила дома девичник с дочкой

Клавдия спела с мамой и показала стойку на руках.

Кристина Орбакайте в самоизоляции ввела семейную традицию – вместе с дочкой Клавой Земцовой она периодически устраивает девичники с песнями и танцами. Свои вечеринки звезда записывает на видео и показывает в социальных сетях, чтобы поддержать дух своих поклонников и заразить их энергией и позитивом.

Недавно дочь и внучка Пугачевой спели песню «Звезда» из репертуара своей великой родственницы. Вместо сцены они оборудовали угол в квартире, украсив его блестящим «дождем». Кадры получили множество восторженных комментариев, поэтому свой опыт Орбакайте решила продолжить.

«Сидим дома, но не теряем бодрости духа и хорошего настроения! Мы с Клавдией поем и танцуем для вас и вместе с вами. Подпевайте», — написала в личном блоге Орбакайте.

На сей раз артистка исполнила вместе с дочкой собственный хит «Поговорим». Веселый танец пары сопровождался практически акробатическими номерами Клавдии. Новое выступление звездной пары и в этот раз публика встретила тепло.

В комментариях Instagram Кристины отметились Анита Цой, Игорь Гуляев, Влад Лисовец и Анна Семенович, которая заявила, что это ее любимая песня.