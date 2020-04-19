Джанлука Вакки на пару с брюнеткой-моделью харизматично поддержал «онанана-челлендж»

Знаменитый «танцующий миллионер» Джанлука Вакки выложил в Сеть очередной танцевальный шедевр с красоткой моделью. Яхты в кадре уже нет (все-таки самоизоляция), однако харизматичности у бизнесмена не занимать по-прежнему.

Своим незамысловатым танцем с симпатичной девушкой итальянец решил поддержать «онанана-челлендж» (#onananachallenge), который начал уверенно шагать по TikTok и Instagram. Движения в нем простые и все, что нужно, чтобы принять участие в акции – это наличие дома в самоизоляции второго человека, поскольку танец парный. Уже по традиции Вакки станцевал гораздо артистичнее своей спутницы.

«Карантинная активность», — назвал свой танец Джанлука.

Отметим, что кроме очаровательной спутницы в его шикарной квартире с бассейном, тренажерным залом и видом на море проживает его собака. Иногда, чтобы развлечь ее, он катается по своим «квадратным метрам» на электроскутере, а четвероногий друг догоняет своего хозяина.