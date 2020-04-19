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Прощание с раритетом: Гвинет Пэлтроу решила продать платье за 2500 тысячи доллоров

Актриса выставила на аукцион свое платье с церемонии «Оскар».

Прощание с раритетом: Гвинет Пэлтроу решила продать платье за 2500 тысячи доллоров
Гвинет Пэлтроу. Фото: https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Гвинет Пэлтроу решила продать платье от Calvin Klein, в котором она появлялась на церемонии «Оскар» в 2000 году (тогда в одной из номинаций был представлен фильм «Талантливый мистер Рипли»). Актриса последовала примеру других голливудских звезд и модных домов, которые в период всемирной пандемии решили поддержать нуждающихся по всему миру.

«Присоединяйтесь к #allinchallenge. Я продаю платье, которое носила на церемонии вручения премии «Оскар» (и это очень сентиментально). Я лично вручу вам его за чашкой чая или бокалом вина. Деньги пойдут на помощь американцам, в настоящее время испытывающим продовольственную незащищенность», — написала в своем посте Гвинет.

Поклонники заинтересовались предложением актрисы, которая решила продать знаменитый наряд. Начальная цена лота 2500 тысячи долларов.

«Это так здорово и очень вдохновляет», «Удачи вам, пусть ваше платье и другие соберут деньги для нуждающихся людей», «Спасибо, что помогаешь людям. Мне очень нравится твое платье», — написали поклонники.

Голливудская звезда предложила продолжить челлендж Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз.

 

 

 

 

 

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