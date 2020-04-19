Прощание с раритетом: Гвинет Пэлтроу решила продать платье за 2500 тысячи доллоров

Гвинет Пэлтроу решила продать платье от Calvin Klein, в котором она появлялась на церемонии «Оскар» в 2000 году (тогда в одной из номинаций был представлен фильм «Талантливый мистер Рипли»). Актриса последовала примеру других голливудских звезд и модных домов, которые в период всемирной пандемии решили поддержать нуждающихся по всему миру.

«Присоединяйтесь к #allinchallenge. Я продаю платье, которое носила на церемонии вручения премии «Оскар» (и это очень сентиментально). Я лично вручу вам его за чашкой чая или бокалом вина. Деньги пойдут на помощь американцам, в настоящее время испытывающим продовольственную незащищенность», — написала в своем посте Гвинет. View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Apr 17, 2020 at 2:52pm PDT

Поклонники заинтересовались предложением актрисы, которая решила продать знаменитый наряд. Начальная цена лота 2500 тысячи долларов.

«Это так здорово и очень вдохновляет», «Удачи вам, пусть ваше платье и другие соберут деньги для нуждающихся людей», «Спасибо, что помогаешь людям. Мне очень нравится твое платье», — написали поклонники.

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