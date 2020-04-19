«Любим!»: Билан представил широкой публике свою голубоглазую маму

Дима Билан решил познакомить своих поклонников с мамой Ниной Дмитриевной. Произошло это в день ее 55-летия.

Певец сделал нежное селфи с родительницей и написал в личном блоге трогательные слова в ее адрес.

«Мама, Нина Дмитриевна!!! Долгих тебе и счастливых десятилетий! С днем рождения!!! Любим!» — сказал музыкант.

На обнародованном снимке Дима предстал рядом с голубоглазой женщиной, нежно обняв родительницу за плечи.

Известно, что мама музыканта Нина Дмитриевна Белан (музыкант изменил фамилию на Билан) – из простой семьи, работала в теплицах и в социальной сфере. Папа Николай Михайлович трудился инженером-конструктором на заводе «КАМАЗ».