«Хочу быть с ним»: экс-жена Джигарханяна спешно вылетела в Москву из Америки

Экс-супруга 84-летнего Армена Джигарханяна экстренно вылетела из Америки в Москву. Недавно Татьяна Власова на некоторое время покинула режиссера, чтобы решить за рубежом хозяйственные вопросы. Однако когда стало понятно, что авиасообщение между странами может быть ограничено, она бросила все, чтобы быть ближе к Армену Борисовичу.

Сын Власовой Степан рассказал журналистам, что Татьяна умудрилась заскочить практически «в последний вагон» — рейс, на котором она улетела, был одним из последних в Россию. С собой возлюбленная режиссера взяла только пару чемоданов, что называется – улетела «налегке». Оставить Джигарханяна одного она бы просто не смогла.

«Я хочу быть с ним в трудную минуту. Если распорядится судьба — умрем рядом!», — аргументировала она, передает «Собеседник».

До Москвы Власова летела двое суток, но о сложном пути не жалеет. Практически сразу Татьяна оказалась рядом с любимым, а затем, без отдыха направилась прямиком на кухню, чтобы приготовить Джигарханяну завтрак.