«Талантище!»: четырехлетняя дочь Климовой с душой исполнила «Катюшу»

Специально для домашнего выступления актриса приодела Беллу в подобие гимнастерки и военную пилотку.

Четырехлетняя дочь актрисы Екатерины Климовой с душой исполнила «Катюшу». Бодрящим видео 42-летняя знаменитость поделилась с подписчиками на личной странице в Instagram. Напомним, недавно президент страны Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы в связи с пандемией коронавируса. Артистка, в свою очередь, вместе с маленькой Беллой решила поддержать боевой дух сограждан и совместно разучила с малышкой военную песню.

Специально для съемки Климова нарядила малышку в курточку, очень похожую на гимнастерку, а также в военную пилотку.

«Празднику быть! Репетируем, готовим номера! А у вас как настроение, боевое?», — поинтересовалась она у аудитории.

В комментариях равнодушных к выступлению практически не осталось. «Талантище! И песня классная! Отдельный респект куртке», «Какая же она у вас лапочка», «Смуглянку» тоже давайте», «Гены пальцем не раздавишь», «Да наша ж ты рыбонька талантливая», — нахваливали они малышку.