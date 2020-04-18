«Вокруг много мифов»: Муцениеце сделала заявление, подкрепив его совместным снимком с Прилучным

Актриса, которая недавно объявила о разводе, призвала поклонников не верить множащимся вокруг пары слухам.

Актриса Агата Муцениеце внезапно обнародовала совместный снимок с пока еще действующим супругом Павлом Прилучным. Напомним, в феврале 31-летняя актриса заявила о желании развестись с мужем после 10 лет брака. Тогда Агата пожаловалась, что Павел ее использовал, а также ограничивал и всячески запрещал развиваться в профессиональном плане. Развестись пара не успела, поскольку из-за коронавируса закрылись все ЗАГСы, а уже в апреле Муцениеце заявила, что Прилучный поднял на нее руку.

После объявления о расставании из профиля Муцениеце в Instagram исчезли многие совместные снимки с Павлом. В субботу же, 18 апреля, Агата удивила всех, вновь разместив совместный кадр с отдыха. На фотографии Муцениеце и Прилучный предстали в одежде одинаковой гаммы – на прижимающейся к Павлу Агате красовалось яркое голубое платье, а сам глава семейства был одет в голубой рубашке.

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«Вокруг нашей истории сейчас много мифов, догадок, версий, адвокатов! Не слушайте никого, кроме, нас и наших официальных представителей! Все остальное — ложная информация! Спасибо за понимание», — проинформировала Муцениеце.

Стоит акцентировать внимание, что не всем пришелся по душе кадр, на котором Агата и Павел еще счастливы. «Зачем здесь это фото?», — задались вопросом люди. Другие же заявили – обсуждения возобновились после ночных stories, на которых Агата жаловалась на Павла. «Если бы вы тогда не сняли тот сториз ночной, было бы намного тише. Но увы. Что случилось, то случилось. Вы теперь, главное, не закрывайтесь, а то надумают еще больше», — посоветовали фолловеры.