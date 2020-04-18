А вдруг переболела?: Семенович прошла обследование на коронавирус

Вслед за Валерией и Иосифом Пригожиным, а также многими другими звездами, узнать свой коронавирусный статус решила Анна Семенович. Певица хоть и ограничила себя в контактах с окружающим миром, но периодически выходит за продуктами. Кроме того, по ее словам, распространены случаи бессимптомного протекания CoViD-19, то есть человек может и не подозревать, что болеет или уже перенес инфекцию.

«Врачи вот в таких костюмах, все очень стерильно, прям в машине берут анализ, — рассказала звезда в сторис своего «Инстаграма».

Звезда показала, как происходит процесс взятия материала. Она подъехала к мобильному пункту тестирования, и, не выходя из автомобиля, сдала анализ — медсестра сделала забор слюны прямо на улице. А после прошла в процедурный кабинет, где у нее взяли кровь из вены – на антитела к коронавирусу.

Известно, что у разных людей CoViD-19 протекает по-разному. Для пожилых и имеющих сопутствующие хронические заболевания инфекция представляет наибольшую опасность, поскольку нередко вызывает воспаление легких. По последним данным, количество зараженных в нашей стране приближается к 40 тысячам человек.