«Скоро будет в строю»: Евгений Гор впервые прокомментировал состояние Бабкиной

40-летний возлюбленный Надежды Бабкиной дал первый официальный комментарий по состоянию певицы. Евгений Гор рассказал, что спустя две недели решился-таки рассказать о происходящем, потому что его возмутили слухи, которые множатся вокруг исполнительницы.

Гор рассказал, что сейчас Бабкина уже идет на поправку. Изначально ситуация была сложная, но Надежде удалось мобилизоваться.

«Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет», — отметил он.

Помимо прочего, Гор поспешил поблагодарить врачей за квалифицированную работу. Предприниматель подчеркнул – медики спасают не только своих пациентов, но и их родственников, которые переживают.

«Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем — это неподдельное счастье и уважение. Вы не просто сохранили жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем. Все в порядке. Скоро Надежда будет в строю», — резюмировал он.

Поблагодарил также Гор и поклонников, а также близких друзей – он подметил, что многие находятся на связи и постоянно задают вопросы о здоровье Надежды. Он и певица это очень ценят.