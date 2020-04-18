«У кого-то вермишель в голове»: Собчак и Канделаки вновь обменялись колкостями из-за Бузовой

Собчак не понравилось, что Тина вступилась за Ольгу и всеобщие развлечения на карантине.

Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь повздорили: на этот раз поводом для обмена оскорблениями стал невинный пост Ольги Бузовой.

Поющая ведущая разместила на личной странице в Instagram видео, на котором купается в ванне с лапшой быстрого приготовления. Те кадры вызвали немало обсуждений в звездной среде. Так, например, продюсер Лободы Нателла Крапивина Бузову, а затем и повторившую за Ольгой Настю Ивлееву раскритиковала. Максим Галкин за девушек вступился и заявил: раз ситуация невинна, то почему бы не повеселиться.

Поддержала Бузову и Ивлееву и Канделаки, чем сразу обратила на себя внимание Собчак. На личной странице в Instagram Ксения заявила, что Тина написала «идиотичный пост», а также вдруг акцентировала внимание – Канделаки поддержала Бузову наперекор самой Собчак.

«И все бы ничего, но поддерживать глупость глупостью — это особый гуманизм. Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове», — подытожила Собчак.

Тина поспешила публично ответить. В свойственной для себя корректной манере Канделаки подметила, что Собчак не вполне грамотно прочла ее пост, а также подчеркнула: она предлагала ведущей примириться, но та предпочла выгоду и заработок на противостоянии.

«Я предложила Ксении сделать выбор между дальнейшим умножением хейта, в котором она настоящий ювелир, и внутренним умиротворением, но второе денег и трафик не приносит — простите мне мой наив», — подытожила она.