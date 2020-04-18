Трогательные кадры: Шуфутинский отпраздновал 72-летие с молодой возлюбленной

Михаил Шуфутинский живет в подмосковном доме со своей семьей. Напомним, что любовью всей жизни артиста стала жена Маргарита. Она подарила ему сыновей Дэвида и Антона, которые теперь уже имеют свои семьи. У певца пять внуков и две внучки. Но в 2015 году супруга шансонье скончалась в собственном доме в США. Мужчина тяжело переживал эту утрату.

13 апреля Шуфутинский отпраздновал день рождения. 72-летие ему пришлось отмечать в самоизоляции. Однако за большим столом собралось много людей. О том, как прошло застолье он рассказал в передаче «Привет, Андрей!».

«Знаете, у нас очень закрытое общество здесь: мой двор, мой дом. Поэтому были только те, кто здесь живут — это мой управляющий, его жена, две мои помощницы, домработницы, один водитель, я и Светлана. Вот мы вместе, нас было семь человек. Мы своими силами приготовили стол, были еще продукты по заказу. Мы выпили крепкого напитка», — поделился артист.

«Неловкий вопрос. А кто такая Светлана?», — интересовался Андрей Малахов. «Светлана — это моя любимая, которая со мной на протяжении достаточно многих лет. Ее все знают, это не секрет», — ответил Шуфутинский.

Певец также подбодрил всех людей, которые находятся в самоизоляции. Он отметил, что это прекрасное время, чтобы подумать о Боге, заняться самосовершенствованием. Сам артист признался, что занимается вокалом, читает книги и старается быть активным. Михаил Захарович рад, что наконец=то может созвониться с друзьями и пообщаться без спешки.

Напомним, что со своей возлюбленной Шуфутинский редко появляется на публике. Однако 42-летняя танцовщица из его шоу-балета «Атаман» Светлана Уразова несколько раз сопровождала его на светских раутах.