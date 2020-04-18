Прилучный впервые увиделся с детьми после скандала с избиением Муцениеце

Актер обнародовал совместное видео с прогулки с новым домашним питомцем, в которой участвовали и дочь с сыном.

Павел Прилучный впервые вышел на связь с подписчиками после обвинений в избиении. Напомним, пару недель назад Агата Муцениеце с аккаунта мамы рассказала, что находящийся в запое уже около 10 дней актер поднял на нее руку, довел до слез детей, дебоширил и кричал, чтобы все семейство уезжало из его дома. Около суток Агата и вовсе не выходила на связь с аудиторией, а затем обнародовала пост, в котором заявила, что не считает себя врагом супруга и все, чего она хочет – чтобы его состояние вернулось в норму.

Долгое время после скандала Прилучный не показывался в социальных сетях, а на какой-то период времени и вовсе закрыл профиль. В субботу же, 18 апреля, Павел обнародовал свой первый снимок после скандала: в кадре всеми любимый актер с суровой нежностью обнимает свою собаку – стаффордширского терьера Тора.

Кроме того, выяснилось, что Агата позволила Прилучному видеться с наследниками. Артист поделился видеороликами, на которых гуляет с сыном и дочерью в сопровождении собак.

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«Миюня, танцы будут?», — спросил он наследницу. В ответ девочка немного подвигалась под музыку.

В конце прогулки Прилучный в компании малышей спустился к воде, где позволил псам Вале и Тору немного повеселиться.