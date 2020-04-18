«Невозможно любимая»: Соколовский поделился редким совместным видео с маленькой дочерью

Влад Соколовский поделился с подписчиками редким совместным видео с маленькой дочерью. После развода с певицей Дакотой исполнитель стал видеть наследницу значительно реже: раньше малышка постоянно путешествовала вместе с мамой, сам Соколовский также практически не появлялся в Москве, предпочитая работать на Бали.

На днях долгожданная встреча счастливого родителя и ребенка таки произошла. Влад решил запечатлеть это важное событие, а результатом поделился с фолловерами. В кадре 28-летний певец активно играет с ребенком, надевая себе на голову шапочку медсестры. В какой-то момент обычная беготня трансформируется в зажигательные и ритмичные танцы.

«Позавчера, мы с моей сладулей разучивали танцы. Она четко повторяла мои движения, ей очень нравилось, и есть подозрение, что танцы мелкой даются пока чуть лучше, чем пение. Невозможно любимый ребенок. С ней жизнь расцветает, и рядом никогда не бывает ни одного угрюмого человека! А все из-за того, что это чудо излучает стооолько положительной энергии, что у людей, попадающих под ее лучи, не остается шансов грустить», — с нежностью описал свою малышку Влад.

В свою очередь, люди восхитились красотой Мии. «Очень приятно видеть Вас рядом с Вашей дочерью. Вы такие милые. Здоровья и счастья Вам», «Девочка-светлячок», «Балдежная какая», «Влад, она все больше становится на тебя похожа. Даже движения точь в точь копирует», «Все лучшее взяла у родителей», — умилялись в комментариях они.