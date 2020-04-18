«Видно, что любит выпить и погулять»: Бородина приняла сторону Муцениеце в конфликте с Прилучным

Со своей стороны телеведущая посоветовала Агате и Оксане Самойловой не лить грязь на своих бывших возлюбленных.

Ксения Бородина приняла сторону Агаты Муцениеце в конфликте с Павлом Прилучным. Напомним, некоторое время назад актриса, воспитывающая от Павла сына и дочь, заявила, что супруг поднял на нее руку, довел до слез детей и злоупотребил алкоголем.

Практически сразу после этого появились люди, которые обвиняли артистку в том, что она вынесла сор из избы, но сама Агата заявила – единственное оружие, которое у нее на данный момент есть – это гласность.

В разговоре с Аленой Жигаловой Бородина отметила – она и сама в свое время находилась на грани развода. На эмоциях ведущая в свое время позволила себе сказать о Курбане Омарове лишнее, о чем сейчас очень жалеет.

«Меня специально накрутили, накидали провокационных вещей, которые в итоге так и не подтвердились. Я, разозлившись, все это вылила. Отмотав пленку назад, я бы, наверное, так не сделала», — проанализировала свое поведение она.

В случае с Прилучным Ксюша уверена – правда на стороне Агаты, но злоупотреблять этим все же не нужно. Бородина призвала Муцениеце и Самойлову не оскорблять мужчин, от которых у женщин появились наследники.

«Мне кажется, Павел как раз такой парень, по которому видно, что он любит выпить и погулять. Но там семья, двое детей. Посмотрим, вдруг они вообще помирятся», — выдвинула свой вердикт она.