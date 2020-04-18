Ксения Бородина о Собчак: «Меня упрекает, а сама сидит с вискарем»

Ведущая «Дома-2» откровенно призналась Алене Жигаловой, что продолжает любить коллегу, несмотря на ее не всегда адекватное поведение.

Ксения Бородина прояснила детали отношений с Ксенией Собчак. Неоднократно ведущая одноименной программы на YouTube была замечена в комментариях ведущей «Дома-2». Так, в один из последних раз Собчак прямо раскритиковала рекламный пост Бородиной, связанный с коронавирусом. Ксения написала разгромный комментарий, в котором упрекнула бывшую соведущую в неразумном распространении информации.

Алене Жигаловой Бородина призналась – несмотря на странные порой поступки она по-прежнему любит Собчак, хотя ее поведение ей тоже не всегда понятно.

«Меня постоянно в Ксюхе поражает, что меня она упрекает за какую-то рекламу, а сама в «прямых эфирах» сидит с вискарем, который бы она даже пить не стала. Я никогда в жизни не напишу своим коллегам замечание публично. Ксюху я любила и продолжаю любить, но если я хочу внести свои коррективы, я напишу лично. Ксюша подобным образом хайпует», — высказалась она.

Бородина подчеркивает – долгое время она без предвзятости общалась с Собчак, однако в какой-то момент их отношения испортились – его ведущая «Дома-2» отследить не смогла.

«Не знаю, может ее куда-то не приглашают. В конце-то концов – хочешь сделать замечание, напиши в личку. Дочь мою она всегда хвалила в Direct, а как надо обложить дерьмом, так сразу публично. Именно по этой причине я не иду к ней на программу – не вижу смысла приходить и слушать, как коллега, с которой ты столько лет проработала, тебя кроет», — разъяснила она.