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«Спасибо всем, кто переживает»: Коняшкина опровергла свое заражение коронавирусом

Актриса вышла на связь и лично сообщила о своем самочувствии.

«Спасибо всем, кто переживает»: Коняшкина опровергла свое заражение коронавирусом
Марина Коняшкина. Фото: instagram.com/marina_konyashkina/

Звезда сериалов «Авторитет», «В зоне риска», а также фильма «Союз спасения» Марина Коняшкина вышла на связь после сообщений о том, что у нее обнаружен коронавирус. Актриса поспешила опровергнуть слухи и заверила: у нее все в порядке.

«В данный момент я оттираю плиту, со мной все в порядке, это абсолютный фейк, я абсолютно здорова, слава тебе Господи, и спасибо всем, кто переживает», — обратилась в сторис своего «Инстаграма» актриса.

Марина Коняшкина
Марина Коняшкина. Фото: скринш instagram.com/stories/marina_konyashkina/

Коняшкина отметила, что занимается домашними хлопотами и выглядит не очень презентабельно, поэтому надела шапку: «Корни не могу покрасить, потому что никуда не выхожу». А также оправдалась за фильтр, который наложила, чтобы записать видео.

«Сделала фильтрик, потому что вы понимаете, в каком вы меня состоянии застали, уборка? И не хочу подогревать информацию, что я плохо выгляжу», — отчиталась звезда.

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жертвы коронавирусаКоронавирусМарина Коняшкинасамоизоляция
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