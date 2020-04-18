«Спасибо всем, кто переживает»: Коняшкина опровергла свое заражение коронавирусом

Звезда сериалов «Авторитет», «В зоне риска», а также фильма «Союз спасения» Марина Коняшкина вышла на связь после сообщений о том, что у нее обнаружен коронавирус. Актриса поспешила опровергнуть слухи и заверила: у нее все в порядке.

«В данный момент я оттираю плиту, со мной все в порядке, это абсолютный фейк, я абсолютно здорова, слава тебе Господи, и спасибо всем, кто переживает», — обратилась в сторис своего «Инстаграма» актриса.

Коняшкина отметила, что занимается домашними хлопотами и выглядит не очень презентабельно, поэтому надела шапку: «Корни не могу покрасить, потому что никуда не выхожу». А также оправдалась за фильтр, который наложила, чтобы записать видео.