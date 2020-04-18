«Плюшки, ватрушки, куличики»: Джанабаева без макияжа и в фартуке провела день на кухне

Альбина Джанабаева уже шесть лет состоит в браке с Валерием Меладзе. Пара проводит дни в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Обычно пара редко делится семейными кадрами. Даже увидеть их вместе на светских мероприятиях — большая удача. Теперь влюбленные наслаждаются редкой возможностью побыть вдвоем. Певица успела доказать, что она и без макияжа может прекрасно выглядеть в 41 год.

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Вслед за Татьяной Навкой и Анной Семенович супруга Меладзе провела день на кухне. Она решила порадовать возлюбленного вкусностями. Артистка сняла видео, показав, как она мастерски управляется с тестом и печет куличи и ватрушки. Альбина предстала перед поклонниками без грима и укладки в фартуке. Певица находилась в приподнятом настроении. Она показа все стадии готовки, а также засветила свою просторную кухню.

«Плюшки, ватрушки, куличики… Все напекли?», — поинтересовалась Джанабаева.

Поклонники восхитились тем, как ловко певица готовит. Многие одарили ее комплиментами. «Какая вы умничка рукодельница», «В середине видео фото Валерия проскочило как 25-ый кадр», «Как повезло Меладзе!», «Ой, как вкусненько выглядит», «Какие ручки умелые! Заглядение», «Ух ты, Альбина без макияжа, красотка!», — прокомментировали пост подписчики.